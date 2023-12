Royals: Belgisches Königspaar im Schloss Bellevue

Berlin - Das belgische Königspaar ist zu Beginn seines Staatsbesuchs in Berlin offiziell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen worden. Für das traditionelle Ritual mit militärischer Ehrenformation kamen König Philippe (63) und Königin Mathilde (50) am Dienstag zum Schloss Bellevue, dem Amtssitz des 67 Jahre alten Bundespräsidenten. Steinmeier wurde von seiner Frau Elke Büdenbender (61) begleitet. Der Monarch und seine Frau hörten die Hymnen beider Länder. Am Schloss wurde das Königspaar auch von Schülern einer Berliner Schule begrüßt.

Anschließend trugen sich Philippe und Mathilde in das Gästebuch ein. Sie waren am Dienstagvormittag am Flughafen BER angekommen und übernachten während ihres Aufenthalts in Berlin im Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Die dreitägige Deutschlandreise endet am Donnerstag in Dresden. Am Dienstagabend gibt der Bundespräsident ein Staatsbankett zu Ehren des königlichen Besuchs.