ADAC Württemberg Historic: Wo die mehr als 120 Oldtimer zu sehen sind

Die 25. ADAC Württemberg Historic tourt durch Sigmaringen und Rottenburg am Neckar. Metzingen bildet das Zentrum der Ausfahrt und lockt mit einem neuen Oldtimer-Event.
Bei der ADAC Württemberg Historic touren am Freitag und Samstag, 15. und 16. Mai, mehr als 120 klassische Fahrzeuge durch die Neckar-Alb-Region. Die traditionelle Oldtimer-Ausfahrt feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Das Motorworld Village Metzingen bildet den Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung. Die Teams starten dort an beiden Tagen, am Samstag wartet die große Zieleinfahrt. Ab 17 Uhr treffen die ersten Fahrzeuge in Metzingen ein.