ADAC Württemberg Historic: Wo die mehr als 120 Oldtimer zu sehen sind

Die 25. ADAC Württemberg Historic tourt durch Sigmaringen und Rottenburg am Neckar. Metzingen bildet das Zentrum der Ausfahrt und lockt mit einem neuen Oldtimer-Event.

Bei der ADAC Württemberg Historic touren am Freitag und Samstag, 15. und 16. Mai, mehr als 120 klassische Fahrzeuge durch die Neckar-Alb-Region. Die traditionelle Oldtimer-Ausfahrt feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Das Motorworld Village Metzingen bildet den Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung. Die Teams starten dort an beiden Tagen, am Samstag wartet die große Zieleinfahrt. Ab 17 Uhr treffen die ersten Fahrzeuge in Metzingen ein.

Am Freitag macht die ADAC Württemberg Historic Halt in der Altstadt von Sigmaringen. Nicht weit entfernt vom Hohenzollernschloss präsentieren sich die automobilen Schmuckstücke. Oldtimer-Fans können die Fahrzeuge von 12 Uhr bis 15.15 Uhr bei einer Durchfahrtskontrolle auf dem Rathausplatz bestaunen. Mit Moderator Christoph Karle stellt ein ausgewiesener Experte die klassischen Autos mit ihren Geschichten ausführlich vor.

Fahrt durch die Altstadt

Die ADAC Württemberg Historic stattet am Samstag Rottenburg einen Besuch ab. Vor der historischen Kulisse der Bischofs- und Römerstadt zeigen sich die Klassiker von ihrer besten Seite. Zunächst reihen sich die Oldtimer am Eugen-Bolz-Platz für einen Pausenstopp auf. Im Anschluss setzen die Teams im Minutentakt ihre Fahrt über den Marktplatz durch die Altstadt fort. Von 14 Uhr bis 16.15 Uhr gibt es die Gelegenheit, die Oldtimer aus nächster Nähe zu erleben.

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Ein Highlight bietet sich am Samstag von 10.30 bis 18 Uhr im Motorworld Village Metzingen. Die ADAC Carculture, ein neues Oldtimer-Event, macht die Geschichten hinter den klassischen Fahrzeugen erlebbar. Die Veranstaltung bringt alle Menschen zusammen, die die Faszination historischer Autos teilen. Oldtimer-Besitzer präsentieren ihre Schmuckstücke. www.adac-carculture.de