ADAC warnt Große Reisewelle am Pfingstwochenende erwartet

Stuttgart - Wer am Pfingstwochenende einen Ausflug unternehmen oder in den Urlaub starten möchte, muss sich auf Staus und lange Wartezeiten einstellen. Mit Beginn der zweiwöchigen Pfingstferien dürfte es laut ADAC-Prognose besonders am Freitagnachmittag und in der ersten Hälfte des Samstags voll werden auf den baden-württembergischen Autobahnen. Am Pfingstmontag und Dienstag müsse ebenfalls mit viel Heimreiseverkehr und Staus gerechnet werden.