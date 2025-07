1 Der ADAC Prüfzug macht Halt in Hechingen: Autofahrer können kostenlos ihr Fahrzeug checken lassen. Foto: ADAC Bremskraft, Stoßdämpfer, Batterie: Der ADAC Prüfzug bietet Autofahrern in Hechingen am Montag und Dienstag, 21. und 22. Juli, einen kostenlosen Sicherheitscheck an.







Link kopiert



Eine kostenlose Sicherheitsaktion für Autofahrerinnen und Autofahrer bietet der ADAC Prüfzug am Montag und Dienstag, 21. und 22. Juli, auf dem Parkplatz am toom Baumarkt in der Brunnenstraße in Hechingen an.