ADAC-Ortsclub Ergenzingen ist 60: Wo sich Geselligkeit, Rad- und Motorsport verbinden

1 Rudi Riethmüller mit der legendären „Kreidler-Flotte“ aus den 1960er-Jahren. Foto: Klaus Ranft

Kein Verein wie jeder andere ist der ADAC-Ortsclub Ergenzingen, der dieses Jahr auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken darf. Gegründet wurde er am 28. Februar 1964 auf Initiative des Polizeimeisters Erich Langsdorf im Gasthaus Waldhorn.









Link kopiert



Schon damals war das Interesse an dem neuen Ortsclub nicht nur bei den Einheimischen groß, sondern auch in den Nachbargemeinden. Das spiegelte sich auch in der Besetzung der ersten Vorstandschaft wieder. Zum ersten Vorsitzenden wurde Notar Josef Beiter gewählt, zum zweiten Vorsitzenden Erich Langsdorf. Als Schatzmeister erhielt Helmut Burger das Vertrauen und als Schriftführer Josef Mayer. Das Gremium komplettierten: Otto Göhring (Tourenleiter) und die Beisitzer Erich Oster (Ergenzingen), Josef Maile (Rohrdorf), Otto Straub (Baisingen) und Julius Fischer (Weitingen).