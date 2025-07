: Die Kart-Saison neigt sich dem Ende zu. Elf Fahrer gingen an den Start, von welchen es sieben Fahrer in die Top Ten des Alb-Donau-Schwarzwaldpokales geschafft haben. Drei der Fahrer haben sich sogar einen Platz auf dem Treppchen gesichert. Dies schreibt der ADAC-Ortclub Ergenzingen in einer Mitteilung.

Höhepunkt der diesjährigen Saison für den OCE war der Kartlauf am 18. Mai auf dem Bahnhofsgelände in Ergenzingen.

In Ergenzingen gingen 137 Fahrer an den Start

Bei strahlendem Sonnenschein gingen hier 137 Fahrer an den Start. Aber auch die Besucher kamen nicht zu kurz. Bei einem kühlen Getränk, einer Kleinigkeit zu essen, oder bei Kaffee und Kuchen konnte sich so mancher in die Sonne setzen und dem Spektakel beiwohnen.

Ein weiteres Highlight an diesem Tag war die Hüpfburg und der vom ADAC bereitgestellten Fahrsimulator. Dieses Angebot wurde von den Kindern und Jugendlichen mit großer Begeisterung angenommen. Aber auch so manche Erwachsenen konnte dem Simulator nicht widerstehen. So ein Event kann natürlich nur mit vielen helfenden Händen, welche bereits in der Vorbereitung so einiges geleistet haben, und noch mehr Teamwork, zu so einem großen Highlight werden. „Daher möchten wir uns bei den zahlreichen freiwilligen Helfern, für das Beitragen zu diesem Tag bedanken. Ohne euch, wäre dieser Tag nicht umsetzbar gewesen. Aber auch bei den Gästen wollen wir uns für ihren Besuch und die Unterstützung an diesem Tag bedanken, und hoffen, euch auch bei den kommenden Veranstaltungen wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, schreibt der ADAC-Ortsclub.

Das sind die nächsten Termine

Die nächsten Termine für dieses Jahr stehen auch schon an. Der erste findet am Donnerstag, 4. September, in Form eines Fahrradturniers statt, wofür man sich über das Ferienprogramm anmelden musste. Am Sonntag, 28. September, findet eine Oldtimer-Ralley statt. Des weiteren findet am Freitag, 10. Oktober, der nächste Themenstammtisch statt.