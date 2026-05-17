ADAC Historic 2026: NSU Prinz, Corvette oder Jaguar – diese Oldtimer sind Hingucker

Wo sonst Holzbauten gefertigt werden, röhrten die Auspuffe: Zwischenstopp bei Willi Mayer in Bisingen bei der Oldtimertour durch die Region Neckar-Alb! Hier sind die Bilder.
Ein Auto soll einen von A nach B bringen. Dieses möglichst, ohne dass man den Pannenservice braucht, und gern bequem und, aktuell, spritsparend. Solche nüchternen Überlegungen gibt es garantiert nicht bei den 125 Teams der Oldtimerrallye des ADAC Württemberg, die sich inzwischen „Historic“ nennt. Zwei Tage bereisten sie von Metzingen aus die Region Neckar-Alb und verdrängen die momentanen Treibstoffpreise aus dem Bewusstsein. Im Vordergrund steht schließlich der Spaß am historisch wertvollen Fahrzeug unter lauter Gleichgesinnten.