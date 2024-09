ADAC GT Masters: Kapfinger-Zwillinge auf dem Formel-1-Kurs in Spa-Francorchamps im Pech

1 Der Porsche des Team Joos by Twin Busch liegt auf der „Ardennen-Achterbahn“ gut in der Kurve. Foto: Axel Weichert - 100octane.de

Beim turbulenten Rennwochenende in Spa-Francorchamps sammelt das Team Joos by Twin Busch aber wichtige Punkte.









Das ADAC GT Masters trug seine Läufe sieben und acht im Rahmen des ADAC Racing Weekends auf dem Formel-1-Kurs in Spa-Francorchamps aus. Das Team Joos by Twin Busch, das wieder mit den beiden schnellen Zwillingen Johannes und Michael Kapfinger antrat, konnte am Samstag als Siebte wichtige Punkte einfahren. Am Sonntag lag man mit einer starken Leistung bis zur Rennmitte sogar in Reichweite eines Podestranges, als der Joos-Porsche von einem Kontrahenten aus dem Rennen gerissen wurde.