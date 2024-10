1 Wichtige Punkte holten die Kapfinger-Brüder. Foto: Axel Weichert

Trotz eines Unfalls belegt das Team Joos in Spielberg eine Top-Ten-Platzierung.









Beim vorletzten Rennwochenende des ADAC GT Masters in Spielberg fuhren die beiden Brüder Johannes und Michael Kapfinger für das Team Joos by Twin Busch am Sonntag mit einem achten Platz erneut in die Top Ten und holten so wichtige Meisterschaftspunkte. Am Samstag fuhren die beiden nach einem turbulenten Rennen als 15. über die Ziellinie.