Fahrzeugbrände wie in Calw "sehr, sehr seltenes Phänomen"

1 Vermutlich durch einen technischen Defekt brannte vergangene Woche ein Fahrzeug auf dem Calwer Wimberg. Foto: Klormann

Der Fahrzeugbrand auf dem Calwer Wimberg hat viele erschreckt – und zu der Frage bewegt: Kann das auch meinem Auto passieren? Der ADAC gibt jedoch Entwarnung. Und das gilt auch für Calws Oberbürgermeister Florian Kling und seinen neuen Elektro-Dienstwagen.

Calw - Ein Horror-Szenario für jeden Autofahrer: Das eigene Fahrzeug fängt plötzlich an zu brennen – ohne ersichtlichen Grund. Genau das ist vergangene Woche einem Mann in der Hermann-Löns-Straße auf dem Calwer Wimberg passiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Auto Feuer und stand wenige Minuten später lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr musste mit 21 Einsatzkräften ausrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen – und das daneben liegende Haus zu schützen.

