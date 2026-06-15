Acura-Klinik in Albstadt: „Den Mutigen gehört die Zukunft“

„Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir verdienen“, denkt Achim Schütz absolut betriebswirtschaftlich. Doch er ist nicht Geschäftsführer eines Industriebetriebs, sondern der Acura Fachklinik in Albstadt, die innerhalb des Gesundheitswesens einer Vielzahl staatlicher Regularien unterliegt. Und mit diesem Maßnahmenkonzept ist Geschäftsführer Achim Schütz nicht ganz einig – damit steht er übrigens nicht alleine da. Momentan wehren sich viele Krankenhäuser gegen das Reformpaket der Bundesregierung, die am Freitag über die von Gesundheitsministerin Nina Warken vorgeschlagene Reform der Krankenversicherung diskutierte.

Mit den meisten Rahmenbedingungen, die vorgegeben werden, kann Achim Schütz weitgehend leben, wie er sagt, doch die Verwaltungsaufgaben dürften nicht Überhand nehmen. „Der Mensch gerät komplett aus dem Mittelpunkt“, verdeutlicht der Acura-Geschäftsführer und fordert: „Man sollte uns mehr zugestehen. Wir können ein Unternehmen leiten.“ Und deshalb lautete bei der Fachklinik in Truchtelfingen das Motto für die Protestaktion auch „Den Mutigen gehört die Zukunft“, als man den Haupteingang symbolisch für eine Stunde am Vormittag schloss. Anderswo hatte man dem Aufruf der Gewerkschaften entsprechend getitelt: „Kein Geld, keine Versorgung.“

Großes Ausgabeproblem

Warum man sich diesem Motto nicht angeschlossen hat, erklärt der Geschäftsführer der Acura, die unter privater Trägerschaft steht und nicht unter gemeinnütziger wie bei Kirchen oder Kommunen. „Wir brauchen nicht mehr Geld, wenn wir mit dem Aufwand entlastet werden. Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabeproblem.“ Diese Aussage untermauert Achim Schütz mit einigen Beispielen. So müsse man mit einem riesigen Aufwand 28 Beauftragte vorhalten. Was natürlich Kosten verursacht und die Zeit für primäre Aufgaben im Gesundheitswesen nimmt.

Weil „pflegeentlastende Maßnahmen am Bett“ nicht mehr in entsprechendem Maße anerkannt wurden, hat man teilweise Stellen von Servicekräften abgebaut und dafür Pflegekräfte eingestellt, die per se in einer anderen Gehaltsklasse und damit teurer sind. Immerhin machen auch bei einem Krankenhaus die Personalkosten rund 70 Prozent aus – ähnlich wie bei einer Verwaltung, nur dass es sich in erster Linie nicht um eine Verwaltung handelt. Wer leistet also Pflege am Bett, war die entscheidende Frage, auf die eine Antwort war, dass auch die Patienten, die über Nacht in der Notaufnahme verbleiben, diesem Bereich zugeordnet werden. „Die Krankenkasse hat den Kliniken dann vorgeworfen, diese hätten geschummelt. Dabei ist das totaler Quatsch und doppelt abgerechnet wurde schon gar nicht“, entrüstet sich Achim Schütz. Stattdessen müssten bei den Vorgaben eben klare Verhältnisse geschaffen werden.

Dokumentationsanteil zu hoch

Einer Reform verweigere sich auch die Acura Klinik nicht, stellt der Geschäftsführer klar. Die Pflegekräfte hätten sogar Lust auf neue Strukturen. Vor allem müsse man von der Belastung mit Verwaltungsarbeit bei den Pflegekräften herunterkommen, die momentan zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei etwa 50 Prozent liege. Beispielsweise könne man Protokolle inzwischen auch mithilfe künstlicher Intelligenz datenschutzsicher aufnehmen. „Damit könnten wir diese Last von den Schultern der Pflege nehmen“, schlägt Achim Schütz vor und bestätigt: „Die gefühlte Belastung hat beim Personal zugenommen.“

Ein menschliches System wie Maschinensysteme steuern zu wollen, das funktioniere eben auf Dauer nicht. „Es geht um Menschen“, betont der Acura-Geschäftsführer erneut. Beispielsweise habe man auf der Geriatrie zwei erfahrene Pflegehelfer in der Nachtschicht durch zwei junge Pfleger ersetzen müssen, weil die Vorgabe lautete, nur entsprechend qualifiziertes Personal dürfe hier eingesetzt werden. Dabei hatten die Pflegehelfer viel Erfahrung und wollten nachts arbeiten. Umgekehrt waren die Pfleger noch relativ unerfahren und wollten lieber in der Tagschicht ihren Dienst versehen. „Das hat außer totaler Unzufriedenheit überhaupt nichts gebracht“, fasst Achim Schütz zusammen.

Keine Erhöhung der Produktivität

Aber das komme eben davon, wenn einem vorgeschrieben werde, wie man arbeiten solle. Und das übernehme der Staat inzwischen in einem Maß, das einfach nicht mehr in der Praxis funktioniere. „Wir versuchen Dinge zu steuern, die nicht mehr steuerbar sind“, so Schütz. Dabei bleibe die Effizienz auf der Strecke. „Wir Fachleute wissen das besser!“ Und noch etwas gibt der Geschäftsführer zu bedenken: „Wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern ein Dokumentationsproblem.“ Weil Pflegekräfte kaum noch zu ihrem eigentlichen Job kommen, für den sie ausgebildet wurden und den sie mit viel Freude und Enthusiasmus ausüben, weil die Zahl an Meldungen und Dokumentationen überhand nimmt. Was wiederum dazu führe, dass es am Ende für alle teurer werde, da ja die Produktivität nicht erhöht wurde.

Die Acura Fachklinik in Albstadt stellt sich vor

Die Acura Fachklinik deckt als Zentrum für Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Zentrum für Geriatrie das gesamte Spektrum der orthopädischen und unfallchirurgischen Akutmedizin sowie der geriatrischen und orthopädischen Rehabilitation ab. Die Spezialisten des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung bieten eine optimale Versorgung auf dem Gebiet der orthopädischen und Unfallchirurgie an. In Verbindung mit den Einrichtungen für differenzierte ambulante und stationäre Rehabilitation bietet die Klinik im Zollernalbkreis moderne Spitzenmedizin für die durchgängige Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des menschlichen Bewegungsapparates aus einer Hand.