Acura-Klinik in Albstadt: „Den Mutigen gehört die Zukunft“

Auch die Acura Fachklinik in Truchtelfingen hatte aus Protest gegen die geplante Reform der Bundesgesundheitsministerin für eine Stunde den Haupteingang symbolisch geschlossen.
„Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir verdienen“, denkt Achim Schütz absolut betriebswirtschaftlich. Doch er ist nicht Geschäftsführer eines Industriebetriebs, sondern der Acura Fachklinik in Albstadt, die innerhalb des Gesundheitswesens einer Vielzahl staatlicher Regularien unterliegt. Und mit diesem Maßnahmenkonzept ist Geschäftsführer Achim Schütz nicht ganz einig – damit steht er übrigens nicht alleine da. Momentan wehren sich viele Krankenhäuser gegen das Reformpaket der Bundesregierung, die am Freitag über die von Gesundheitsministerin Nina Warken vorgeschlagene Reform der Krankenversicherung diskutierte.