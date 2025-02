„Aus beeindruckenden 3281 Bewerbungen hat Stefan Raab mit seinem Team 24 Acts ausgesucht, die beim deutschen ESC-Vorentscheid ,Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?‘ antreten werde“, erklärt RTL in einer Mitteilung.

Aus der Liste geht eindeutig hervor: Der Name „Sabrina Hog“ taucht nicht auf.

Somit hat es die Ringsheimerin, die sich mit der Rock-Ballade „Beyond Horizon“ beim Eurovision Song Contest 2025 beworben hat, nicht in die Auswahl geschafft.

Diese Künstlerinnen und Künstler sind dabei

Die 24 Acts, die ausgewählt wurden, sind: Das Duo Parallel aus Stuttgart, das Duo Abor & Tynna aus Wien, Benjamin Braatz (24) aus Hagen, Chase (34) aus Hamburg, JALN (23) aus Köln, Cage (30) aus Köln, Jonathan Henrich (24) aus Köln, LEONORA (24) aus Köln, Noah Levi (23) aus Berlin, Equa Tu (28) aus Münster, JULIKA (23) aus Düsseldorf, Moss Kena (27) aus Berlin, ADINA (26) aus Heidelberg, NI-KA (25) aus Frankfurt/Main, Janine (25) aus Berlin, LYZA (23) aus Berlin, Enny-Mae (22) x Paradigm aus Berlin, Cloudy June (26) aus Berlin, Vincent Varus (26) aus Stuttgart, FANNIE (42) aus Berlin, die Band Feuerschwanz aus Nürnberg, die Band From Fall to Spring aus dem Saarland, die Band The Great Leslie aus London/Efringen-Kirchen und die Formation COSBY aus München.

In drei Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL wählt die „Chefsache ESC 2025“-Jury (Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton) sowie wechselnde Gast-Juroren aus den 24 Kandidaten die besten aus.

„Im vom NDR verantworteten Live-Finale in der ARD, der vierten Show am 1. März, küren dann die Zuschauerinnen und Zuschauer den Gewinner-Act, der Deutschland am 17. Mai in Basel beim Eurovision Song Contest vertritt“, heißt es weiter.