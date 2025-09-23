Activ-Arkaden in Horb: Reichen 90 Minuten Parkzeit zum Einkaufen wirklich aus?

90 Minuten Zeit zum Shoppen – reicht das? Die neue Parkregelung der Activ-Arkaden in Horb sorgt für Diskussion. Auch einige Handelsketten deuten Unzufriedenheit an.

Seit einigen Wochen gilt im Parkhaus der Activ-Arkaden in Horb eine neue Regelung: Nur noch 90 Minuten Parkzeit, danach werden 39 Euro Strafgebühr fällig. Der Sinn dahinter: Die Maßnahme soll Dauerparker – darunter auch einige Angestellte der umliegenden Geschäfte – fernhalten – trifft aber auch ganz normale Kunden, die mehrere Läden aufsuchen möchten.

Denn Fachmarktzentrum und Umgebung bieten mehr als nur Geschäfte für schnelle Besorgungen: beispielsweise Rewe, Müller, Deichmann, Ernsting’s Family, Mister*Lady, Neckar-Apotheke und Kreissparkasse sowie zahlreiche weitere Geschäfte. Die Arkaden ziehen auch Familien für längere Shoppingrunden an. Doch die neue Zeitvorgabe sorgt für Druck – und möglicherweise auch für Frust.

Der Selbsttest: Kaum Spielraum für mehr als zwei Läden Wie alltagstauglich sind 90 Minuten Parkzeit, wenn man nicht allein unterwegs ist? Wir haben den Check gemacht. Eine Mutter geht zusammen mit zwei Kindern erst zu Ernsting’s Family, dann zu Deichmann. Sie hetzen nicht, aber sie bummeln auch nicht. Nach 75 Minuten ist die Mutter wieder am Auto. „Ich wäre gerne noch bei Rewe und Müller reingegangen, aber das hätte zeitlich nicht mehr gepasst.“

Was sagen die Händler? Reduziert die neue Parkregelung die Kaufkraft? Vertreibt sie die Kunden sogar? Die Reaktionen der Handelsketten fallen diplomatisch, aber deutlich aus. Die Müller Holding GmbH erklärt, man habe als Mieter keinen Einfluss auf die Parkregelung, äußert jedoch klar: „Wir haben dem Betreiber auch signalisiert, dass wir eine Parkdauer von zwei Stunden für angemessen halten, da wir überzeugt sind, dass dies den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden eher entspricht. Ein längeres Zeitfenster erleichtert es, mehrere Geschäfte im Fachmarktzentrum zu besuchen und den Einkauf ohne Zeitdruck zu erledigen.“

Müller, Deichmann und mehr: Man kann bei einer Shoppingtour gleich mehrere Geschäfte ansteuern. Aber reicht die Parkzeit dafür? Foto: Florian Ganswind

Zugleich wird das Problem angesprochen, das zur neuen Regelung führte: Dauerparker hatten das Parkhaus überlastet. „Damit wurde die Erreichbarkeit für die Kundschaft (...) erheblich eingeschränkt“, heißt es seitens Müller. Trotzdem bleibt der Wunsch nach einem kundenfreundlicheren Zeitfenster unüberhörbar.

Erstes Geschäft spricht von leichtem Rückgang der Besucherfrequenz Auch Deichmann äußert sich zurückhaltend, erkennt aber eventuell erste negative Auswirkungen: „Nach Einschätzung unserer Mitarbeitenden vor Ort ist seit Einführung der neuen Parkregelung am 1. September ein leichter Rückgang der Besucherfrequenz zu beobachten – jedoch kein signifikanter Einbruch.“

Seitdem die neue Parkregelung eingeführt ist, bleiben viele Parkplätze leer. Foto: Florian Ganswind

Ob es sich dabei um eine kurzfristige Momentaufnahme handele oder sich ein nachhaltiger Trend abzeichne, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht belastbar sagen, so der Unternehmenssprecher. „Die Regelung ist noch sehr frisch, und eine fundierte Auswertung der relevanten Kennzahlen steht derzeit noch aus.“

Deichmann will Entwicklung beobachten

Doch die neue Parkregelung bleibt ein Thema: „Wir nehmen die Rückmeldungen der Kunden zur Parkdauer ernst und beobachten daher die Entwicklung weiterhin aufmerksam. Unser Ziel ist es, ein attraktives Einkaufserlebnis zu gewährleisten – auch in Bezug auf die Rahmenbedingungen wie Parkmöglichkeiten.“

In die Röhre schauen auch Angestellte der Unternehmen, die dort geparkt haben. „Dafür habe ich auch immer in zig Geschäften eingekauft. Sozusagen als Dankeschön fürs Parken. Da bin ich jetzt aber zurückhaltender“, sagt eine Mitarbeiterin eines Filialisten vor Ort.