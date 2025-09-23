Activ-Arkaden in Horb: Reichen 90 Minuten Parkzeit zum Einkaufen wirklich aus?

90 Minuten Zeit zum Shoppen – reicht das? Die neue Parkregelung der Activ-Arkaden in Horb sorgt für Diskussion. Auch einige Handelsketten deuten Unzufriedenheit an.
Seit einigen Wochen gilt im Parkhaus der Activ-Arkaden in Horb eine neue Regelung: Nur noch 90 Minuten Parkzeit, danach werden 39 Euro Strafgebühr fällig. Der Sinn dahinter: Die Maßnahme soll Dauerparker – darunter auch einige Angestellte der umliegenden Geschäfte – fernhalten – trifft aber auch ganz normale Kunden, die mehrere Läden aufsuchen möchten.