Am Freitagabend startet das Festwochenende der Sportfreunde Emmingen mit einem „After Work“ rund um den Bierwagen. Die Jugendfußballmannschaft der E-Junioren der SGM Oberes Nagoldtal zeigte ihr Können beim offiziellen Rundenspiel.

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Fußballes. Gestartet wurde mit dem traditionellen Fleckenturnier, an dem dieses Jahr alle sechs Fleckenmannschaften an den Start gingen. Die „Wildsaustraße“ ist neuer und alter Fleckenmeister 2024. Die Vizemeisterschaft ging an den „Wiestalclub“. Zum besten Torwart wurde Armin Golla gekürt, zur besten Spielerin des Turniers Theresa Bäzner, Torschützenkönig mit zwölf Toren wurde Luca Haug.

Am Abend fand dann das Elfmeterturnier statt, bei dem in diesem Jahr 19 Mannschaften teilnahmen. Ein besonderes Highlight war die Wimpelübergabe an die B-Junioren der SGM Oberes Nagoldtal für das Erringen der Meisterschaft 2023/24.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kinder und Familien. Mit einem Frühschoppen im Zelt startete das Tagesprogramm. Danach zeigten die Tanz Kids der SFE ihr Können. Die Zuschauer belohnten den Auftritt mit viel Applaus und verlangten nach Zugaben.

Die sechste Kinderolympiade, die am Nachmittag unter der Regie von Nicole Fischer und Katja Grözinger und ihrem Team stattfand, wurde zum großen Erfolg: Bei Schminken, Hüpfburg, Wasserspritzstation, Tischtennisstation, Basteln und noch vielem mehr, war viel los auf dem Jugendsportplatz. Bei schönem sonnigen Wetter nahmen mehr als 145 Kinder an der Olympiade teil – ein neuer Teilnehmerrekord. Zur Belohnung erhielt jedes Kind ein Eis.

Info SF Emmingen

Gründung des Vereins 1931. Die Sportfreunde haben circa 600 Mitglieder. Es werden Fußball, Tischtennis, Radtreff, Mountainbike, Fitness und Breitensport, Tanzen, Sportabzeichen und Kinderturnen angeboten. Homepage: www.sportfreunde-emmingen.de.