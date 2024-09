Action in der Turnhalle: Junginger Ferienspiele klingen mit „Nerf-Battle“ und Matten-Burgen aus

1 Spaß hatten die Ferienspiel-Kids sogar während dem großen Aufräumen am letzten Tag. Foto: Kapitel-Stietzel

Mit einer besonderen Schaumstoff-Pfeil-Schlacht und Ehrungen sind die Junginger Ferienspiele am Freitag in der Fest- und Turnhalle zu Ende gegangen.









Konzentriert verschanzen sich die Kinder in ihrer Burg aus aufgetürmten Turnmatten und Sprungkästen und belauern – orangene Spielzeugknarren in der Hand – das Team, das sich in der gegenüberliegenden Ecke der Turnhalle verbarrikadiert hat. Dann ist es soweit: Ein Betreuer gibt mit einem Megafon das Startsignal und kurz darauf fliegen Schaumstoff-Pfeile in alle Richtungen. Das „Nerf-Battle“ ist der große Programm-Höhepunkt am Freitag, dem letzten Junginger Ferienspiel-Tag, bei dem sich die Kinder noch einmal richtig austoben.