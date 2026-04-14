Action beim TSV Altensteig: Handball-Leidenschaft schweißt Generationen zusammen

TSV Altensteig bewegt 45 Kinder – Bufdi Phoebe organisiert vier Tage voller Teamgeist, Technik und besonderer Momente.
Vier Tage. Unzählige Pässe, Sprungwürfe und Sprints – und noch viel mehr: Lachen, Zusammenhalt und echte Begeisterung. In den Osterferien verwandelte der TSV Altensteig die Einwaldhalle in einen Ort, an dem Handball weit mehr war als nur Sport. 45 Kinder und Jugendliche von der D- bis zur B-Jugend erlebten eine Woche, die vor allem eines zeigte: Wie stark Gemeinschaft wachsen kann, wenn man sie bewusst gestaltet.