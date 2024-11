ACK in Nagold: Die Ökumene in Nagold bekommt Zuwachs

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nagold beschloss in ihrer jüngsten Sitzung die Neuapostolische Kirche als neues Mitglied aufzunehmen. Außerdem bekommen die Christen der rumänisch-orthodoxen Kirche in der der ACK einen Gaststatus.

Wer in der Vesperkirche und der Wachsenden Kirche mitarbeitet und in Gremien mit entscheidet, kann kein bloßer Gast mehr sein. Darüber waren sich alle Mitglieder der Delegiertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Nagold bei ihrer jüngsten Sitzung einig.

Darum wurde die Neuapostolische Kirche Nagold nach jahrelanger Gastmitgliedschaft nun einstimmig als Vollmitglied in die lokale Arbeitsgemeinschaft aufgenommen, die bereits seit 1991 die Ökumene am Ort lebt und belebt.

Ebenfalls neu mit dabei sind die Christen der rumänisch-orthodoxen Kirche, zunächst im Gaststatus. Die wachsende Zahl der orthodoxen Gläubigen feiert bislang ihre Gottesdienste in der katholischen Kirche in Jettingen und teilweise in der evangelischen Stadtkirche in Nagold. Die Gemeinde plant jedoch einen mutigen Schritt: Sie will ein eigenes Kirchengebäude in Nagold errichten.

Ermutigendes Zeichen

Die Delegierten der übrigen Mitgliedskirchen der ACK – die evangelische, römisch-katholische und evangelisch-methodistische Kirchengemeinde – sehen diesen Zuwachs als ein ermutigendes Zeichen in Zeiten, in denen Kirchen mit einer Stimme sprechen und geschlossen ihre Werte deutlich machen müssten. Gemeinsam feiern, diskutieren, Projekte entwickeln und vor allem in der Vesperkirche für die Menschen da sein, sehen sie als wichtige Aufgaben auch in der Zukunft an.