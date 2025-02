Verkehrsteilnehmer müssen sich am Donnerstag, 6. Februar, im Bereich der Tuttlinger Straße auf eine Vollsperrung einstellen.

Der Grund sind Baumpflegearbeiten zwischen der Mittelstadtstraße und der Hochmaurenstraße. Eine Umleitung wird über die Lehrstraße ausgeschildert.

Um die Belastung für den Berufsverkehr so gering wie möglich zu halten, ist die Sperrung auf den Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr begrenzt. Verkehrsteilnehmer werden aus Richtung Saline kommend an der Abzweigung zur Hochmaurenstraße über die Römer-, Lehr- und Eisenbahnstraße in die Innenstadt geleitet.

In umgekehrter Richtung beginnt die Umfahrung an der Eisenbahnstraße und führt über die Lehr- und Römerstraße weiter in Richtung Hochmaurenstraße zur Tuttlingen Straße. Es ist dabei mit einem zeitlichen Mehraufwand von etwa fünf Minuten zu rechnen.