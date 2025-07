Eine Probe, an die sie sich vermutlich noch lange erinnern können, erlebten kürzlich die Sängerinnen und Sänger der Musikakademie Rottweil, denn hier ging nichts mit rechten Dingen zu.

Die Proben für die nächste Musicalgala laufen bereits auf Hochtouren. Tanz und Gesang miteinander zu kombinieren, ist keine leichte Aufgabe, deswegen ist hier besondere Konzentration gefragt, wie Birgit Wagner-Ruh, Janina Ruh und Jochen Hermann betonen, die die Probe leiten. Mit dabei ist die Reporterin, die Bilder für einen Zeitungsbeitrag machen soll und ein Fotograf, der offenbar ein Video für die Website produziert – so lautet zumindest die Ankündigung an die Akteure.

Doch in der Probe soll es eine besondere Überraschung geben. Und die gilt Tanja Pfau, Sängerin bei der Musikakademie und Musiklehrerin am DHG. Ihr Mann hatte die Fernsehüberraschung mit dem SWR eingefädelt.

Eingeweiht waren nur wenige, schließlich sollte alles so laufen wie immer. Freilich wartete die Reporterin nur auf den Überraschungsmoment, und der Filmer war vom SWR, aber das war streng geheim. Und so begann die Probe ganz normal, bis auf einmal immer wieder die Rollläden im Proberaum im Leibniz-Gymnasium hoch und runterfuhren. Dann kam der vermeintliche Hausmeister, der für den erkrankten LG-Hausmeister eingesprungen war und entschuldigte sich. Und schon hier kam erste Skepsis bei den Sängern auf. Doch munter ging’s weiter, bis plötzlich laute Staubsaugergeräusche durch die Sprechanlage ertönten. An Singen war nicht zu denken.

Mit Staubsauger und vielen Entschuldigungen

Wieder trat der Hausmeister auf den Plan. Mit Staubsauger in der Hand und vielen Entschuldigungen. „Das ist doch versteckte Kamera“, rief eine der Sängerinnen. Wenig später war es dann soweit und Landesschaumoderator Jürgen Hörig gab sich zu erkennen und überreichte der völlig überraschten Tanja Pfau einen Blumenstrauß.

Der Sendetermin in der Landesschau soll im Herbst sein. Regie hatte Susanne Zach, die sehr begeistert war vom Niveau der Akademie. Sie habe in ihrer Laufbahn selten einen solch professionellen Chor gehört, sagte sie begeistert, was natürlich die gesamte Truppe freute.