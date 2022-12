1 Reisende Richtung Süden müssen sich im kommenden Jahr auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Foto: dpa

Urlauber aufgepasst: Wer im kommenden Sommer Richtung Österreich reisen möchte, muss sich auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen. Der Arlbergtunnel ist nämlich für sechs Monate gesperrt.















Österreich - Achtung bei der Reiseplanung: Diese könnte in den Sommern 2023 und 2024 erschwert sein. Zumindest die Urlauber, die sich auf den Weg Richtung Arlbergtunnel machen, müssen sich auf Umwege gefasst machen: Österreichs längster Tunnel, der die Bundesländer Vorarlberg und Tirol miteinander verbindet und für deutsche Urlauber besonders in der Bodenseeregion zu einer der wichtigsten Reiserouten gehört, wird erstmal gesperrt sein.

Wie der ADAC in einer Pressemitteilung berichtet, bleibt der Tunnel von April bis Oktober 2023 gesperrt. Die beidseitige Sperrung des Tunnels beginnt demnach am Montag, dem 24. April. Der Grund der Sperrung liegt laut ADAC und der österreichischen Autobahngesellschaft Asfinag in der kompletten Erneuerung der Fahrbahn. Diese sei 45 Jahre nach der Inbetriebnahme des Tunnels in die Jahre gekommen und muss deshalb dringend ausgetauscht werden. Zudem werde die Tunnelbeschichtung saniert und die Entwässerung verbessert.

Umleitung dauert 30 Minuten länger

Eine Umleitung soll für die Autofahrer über den parallel verlaufenden, 1793 Meter hohen Arlbergpass erfolgen. Der ADAC ruft dabei auf, je nach Verkehrsaufkommen eine Verzögerung von etwa 30 Minuten in die Reiseplanung miteinzubeziehen. Noch ist jedoch unklar, was mit Camping-Urlaubern mit Wohnmobilanhängern passieren soll. Bisher gilt am Arlbergpass nämlich prinzipiell ein Fahrverbot für Gespanne.

Bei früheren Sperrungen des Arlbergpasses wurde dieses Fahrverbot jedoch ausgesetzt, der ADAC nimmt in seiner Mitteilung deshalb an, dass das auch in der Sperrung 2023 der Fall sein wird. LKWs dürfen demnach die Strecke aber nur dann passieren, wenn ihre Ziele in der näheren Umgebung liegen. Der überregionale Lkw-Verkehr muss großräumig ausweichen. Der Bahnverkehr auf der Arlbergroute wird von der Sperre nicht betroffen sein.

Auch 2024 gibt es eine Sperrung

Das gleiche Schicksal wird auch 2024 der Fall sein: Alle Arbeiten können im kommenden Sommer nicht abgeschlossen werden, so wird der Tunnel auch im übernächsten Jahr von voraussichtlich April bis September nicht befahrbar sein.