1 Am Samstagmittag drohen Gewitter. (Symbolfoto) Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstagmittag vor Gewittern. Es drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen.









In der Region drohen am Samstagmittag Unwetter: Der DWD warnt unter anderem in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Zollernalb, Tuttlingen, Reutlingen und Sigmaringen mit der Warnstufe rot. Dort ziehen laut dem Wetterdienst von Südwesten Gewitter auf. Die Warnung gilt aktuell bis 16 Uhr. In Albstadt-Ebingen soll es ersten Informationen zufolge bereits zu Überschwemmungen gekommen sein.