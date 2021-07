Decathlon hat weiter Interesse Im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen ist vieles im Fluss

Die Unsicherheit in der Handelswelt ist aufgrund der Corona-Krise weiterhin groß. Nichtsdestotrotz hält der Sportartikelhersteller Decathlon weiter an den Plänen fest, in VS sesshaft zu werden – und schielt noch auf das Schwarzwald-Baar-Center.