Am Wochenende wird es auf den Straßen in Deutschland voll, warnt der ADAC. Zu den schlimmsten Staustrecken gehört dabei laut Prognose auch die A81 zwischen Singen und Stuttgart.

In mehreren Bundesländern enden am Wochenende die Herbstferien und auch Feiertage sorgen für mehr Verkehr auf den Straßen. Davon spricht der ADAC in seiner Stauprognose vom 30. Oktober bis 3. November.

Fahrer müssen laut ADAC zum Monatswechsel teilweise mit lebhaftem Verkehr und zeitweise Staus rechnen. „Der Reiseverkehr erhält noch einmal Schwung“, heißt es in der Prognose des Automobilclubs. In sechs Bundesländern enden am ersten November-Wochenende die Herbstferien - dazu kommen regionale Feiertage wie Allerheiligen und der Reformationstag, die von vielen für Kurztrips genutzt werden.

Schon am Donnerstag kann es voll werden

Ziele des Reiseverkehrs sind laut ADAC vor allem die Wandergebiete der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee, bei schönem Wetter auch die Naherholungsgebiete im Umkreis der großen Städte. Besonders hoch ist die Staugefahr an den Autobahnbaustellen und im Berufsverkehr am Freitag. In den Feiertagsländern könnte es außerdem bereits am Donnerstagnachmittag voller werden auf den Autobahnen, weil dann der Reiseverkehr auf den Berufsverkehr trifft.

Zudem müssen Fahrer laut dem Automobilclub auch mit witterungsbedingten Behinderungen auf dem gesamten Straßennetz rechnen. Vor allem Nebel schränkt die Sicht mitunter erheblich ein, heißt es. Die Empfehlung: Fahrten in höhere Lagen der Alpen sollten zu dieser Jahreszeit nur noch mit Winterreifen angetreten werden.

A81 gehört zu den 16 schlimmsten Staustrecken

Der ADAC listet in seiner Mitteilung 16 Routen als „schlimmste Staustrecken“ - mit dabei ist auch die A81 zwischen Singen und Stuttgart. Weiter erwähnt der Automobilclub kurzfristige und langfristige Sperrungen und blickt auf die Lage auf den Straßen im benachbarten Ausland.