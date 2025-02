In der Oberndorfer Kernstadt gibt es ab Sonntag, 2. März, Einschränkungen. An diesem Tag und am Montag, 3. März, sind die Kirchtor- und die Hauptstraße von 14.30 bis 16.30 Uhr gesperrt.

Am Dienstag, 4. März, sind die Kirchtorstraße und die Hauptstraße bis etwa 17 Uhr gesperrt. Die gesamte Oberstadt ist von 7.30 bis etwa 11 Uhr und von 13.45 bis 17 Uhr vollgesperrt.

Der Verkehr wird großräumig umgeleitet (in Richtung Rottweil/Sulz und Balingen über Hochmössingen – Weiden – Aistaig und in Richtung Schramberg/Alpirsbach über die ehemalige B 14 – Aistaig – Weiden – Hochmössingen.

Für alle Straßen und Plätze, die durch die Narrenumzüge berührt werden, ist beidseitig „eingeschränktes Halteverbot“ angeordnet.

Busverkehr Alle Buslinien verkehren wie an schulfreien Tagen. Am Dienstag, 4. März, entfallen die Linien 7415 A und B. Die Bushaltestellen in der Hauptstraße und am Obertorplatz werden von Sonntag bis einschließlich Dienstag zum Stadtgarten verlegt.

Sperrungen Kernstadt:Fasnetssonntag, 14.30 bis 16 Uhr; Rosenmontag, 14.30 bis 16.30 Uhr; Fasnetsdienstag, 7.30 bis 11 Uhr und 13.45 bis 17 Uhr.

Aistaig: Schmotziger, 18.30 bis 19.30 Uhr; Fasnetssonntag, 13.30 bis 15 Uhr; Fasnetsdienstag, 13.30 bis 15.30 Uhr

Altoberndorf: Schmotziger, 14 bis 15 Uhr; Rosenmontag, 14 bis 15.30 Uhr

Beffendorf: Fasnetsdienstag, 13 bis 14.30 Uhr und 18.30 bis 20 Uhr

Bochingen: Schmotziger, 14 bis 15 Uhr; Fasnetssonntag, 13.30 bis 15.30 Uhr; Rosenmontag, 14 bis 15 Uhr; Fasnetsdienstag, 8.30 bis 10.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr.

Boll: Schmotziger, 19 bis 23 Uhr; Fasnetssonntag, 13 bis 15 Uhr; Fasnetsdienstag, 13 bis 15 Uhr.

Hochmössingen: Fasnetsdienstag, 13.30 bis 14.30 Uhr.

Während der Fasnets-Veranstaltungen in Boll kommt es zu folgenden Einschränkungen im Busverkehr. Die Linien 330 und 7432 können am Dienstag, 4. März, bei den Fahrten Boll, Linde ab 13.17 Uhr und 14.17 Uhr (Richtung Oberndorf) die Haltestelle nicht anfahren. Somit entfallen diese Fahrten in Boll. Ebenfalls entfällt die Fahrt Richtung Sulz um 13.46 Uhr.

Während der Fasnets-Veranstaltungen in Bochingen kann die Haltestelle „Kreuz“ zu den Umzugszeiten nicht bedient werden.

In Aistaig entfällt am Fasnetsdienstag, 4. März, um 13.56 Uhr (Linie 31) die Haltestelle „Rathaus“.

In Altoberndorf, Hochmössingen und Beffendorf kann es während der Umzugszeiten eventuell durch Verschiebungen zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Busverkehrs beziehungsweise kurzen Wartezeiten kommen. Während der eigentlich festgelegten Umzugszeiten ist der Busverkehr nicht beeinträchtigt.

In Hochmössingen ist es möglich, dass die Bushaltestelle „Reute“ nicht zu allen Zeiten angefahren werden kann, sollten Sperrungen länger bestehen.