Los gehen die Asphaltarbeiten an der Anschlussstelle Oberndorf der A 81 am Montag, 30. Juni.

Dazu muss die Anschlussstelle ab 7 Uhr bis Donnerstag, 4. Juli, circa 6 Uhr, gesperrt werden. Das heißt: Die Auffahrt in Richtung Stuttgart und die Abfahrt aus Singen sind in dieser Zeit nicht möglich. Die Auffahrt Richtung Singen und die Abfahrt aus Stuttgart bleiben befahrbar.

Während der Sperrzeit erfolgt die Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart über die U35. Verkehrsteilnehmer, die aus Singen kommen, fahren an der Anschlussstelle Sulz ab, folgen der A 81 wieder in Richtung Singen, um dann an der Anschlussstelle Oberndorf abzufahren.