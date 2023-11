Achtung, schwarzer Humor!: Alles redet von den Panzerknackern

1 Achtung, schwarzer Humor! Foto: Melanie Geitlinger

„Wie krank ist die Welt?“ Der Mann, der seinen Blick scheinbar nicht von den schiefhängenden Überresten des Geldautomaten wenden konnte, erwartete mutmaßlich keine Antwort – die war seiner Frage immanent. Für ein Gesprächsthema ist freilich dennoch gesorgt. Ein paar Beobachtungen.









Link kopiert



Die Sprengung am Montag im Fachmarktzentrum war die sage und schreibe siebte in der Region in eineinviertel Jahren. (Un-)passenderweise fanden Auftakt und der bis dato letzte Teil der Knall-Serie nur wenige Meter voneinander entfernt statt. Dass es eine Fortsetzung, oder übler: Fortsetzungen gibt, scheint angesichts der offenbar nicht zu stillenden Gier der Räuber außer Frage. Eine zynische Zunge sagte diese Woche: „Das geht so lange, bis es keine Automaten mehr gibt.“ Ein menschliches Phänomen: Auf schlimme Ereignisse reagieren wir mit (Galgen-)Humor.