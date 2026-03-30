Achtung, Schnee und Eis: Gefährlich glatte Straßen führen zu ersten Unfällen im Kreis Rottweil

1 Aufgepasst: Auf den Straßen im Kreis Rottweil ist es gefährlich glatt. (Symbolfoto) Foto: dpa Der Deutsche Wetterdienst hat davor gewarnt: Die winterlichen Verhältnisse führen bereits am Montagabend zu mehreren glättebedingten Unfällen im Kreis Rottweil.







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Es ist ein erschreckendes Bild, das da am Montagabend in eine Blitzergruppe gepostet wird: Ein Auto ist gegen 19.16 Uhr in der langgezogenen Kurve zwischen Harthausen und Trichtingen, auf der K5501, von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend im Straßengraben gelandet. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet.