Achtung, Schnee und Eis: Gefährlich glatte Straßen führen zu ersten Unfällen im Kreis Rottweil
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Aufgepasst: Auf den Straßen im Kreis Rottweil ist es gefährlich glatt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat davor gewarnt: Die winterlichen Verhältnisse führen bereits am Montagabend zu mehreren glättebedingten Unfällen im Kreis Rottweil.

Es ist ein erschreckendes Bild, das da am Montagabend in eine Blitzergruppe gepostet wird: Ein Auto ist gegen 19.16 Uhr in der langgezogenen Kurve zwischen Harthausen und Trichtingen, auf der K5501, von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend im Straßengraben gelandet. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet.

 

Es ist nicht der einzige glättebedingte Unfall an diesem Abend. Aktuell sei die Polizei bei einem Einsatz auf der A81, Höhe Harthausen, erfahren wir. Genaueres ist noch nicht bekannt.

Vorher, gegen 19.05 Uhr hat sich bereits ein Unfall auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart, Höhe Dietingen, ereignet, bei dem sich ein Auto laut Polizei überschlagen hat. Der Fahrer habe leichte Verletzungen davongetragen, heißt es.

Bereits am Mittag hat der Deutsche Wetterdienst vor Frost und Glätte im Kreis Rottweil gewarnt, am Nachmittag hatte es zu schneien begonnen. Auf den Straßen ist folglich mindestens bis zum Dienstagmittag Vorsicht geboten.

 