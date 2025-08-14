Achtung Rutschgefahr: Biberfamilie setzt Radweg bei Schura unter Wasser

In den vergangenen Tagen war es offenbar auch dem Biber zu heiß. Er hat sich ein Schattenplätzchen gesucht – und dabei Teile des Donau-Neckar-Radwegs unter Wasser gesetzt.

Dieser Tage hat sich eine Biberfamilie im Schönbachtal, zwischen Schura und Durchhausen, eine neue und zugleich außergewöhnliche Bleibe eingerichtet. Nicht etwa zwischen schattigen Bäumen und Weiden – diese hat der Biber in den letzten Jahren komplett abgenagt und zu Fall gebracht – sondern direkt in der Unterführung der Umgehungsstraße bei Schura, schreibt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch in einer Mitteilung.

Damit scheint der Biber der Hitze aus dem Weg zu gehen. Das sei an für sich nachvollziehbar, hätte die Biberfamilie dabei den neben dem Bachverlaufen führenden Donau-Neckar-Radweg nicht unter Wasser gesetzt, so Schoch. Vergangene Woche sei fast kein Durchkommen mehr gewesen.

Infolge der warmen Tage sei der Wasserstand auf dem Radweg zwar wieder zurückgegangen, der dabei hinterlassene Schmierfilm aus Matsch und Sediment habe jedoch den Radweg im Tunnel zu einer wahren Rutschbahn verwandelt.

Zwar bestehe vor und nach dem Tunnel für Radfahrer per Verkehrszeichen die Anweisung, abzusteigen und die Unterführung zu Fuß zu durchqueren, jedoch hätten Beobachtungen ergeben, dass sich nur wenige daran halten, so der Ortsvorsteher. Unfälle durch Wegrutschen, auch bei trockener Fahrbahn, seien daher vorprogrammiert.

Unter dieser Unterführung sucht der Biber Schatten. Foto: Wolfgang Schoch

Eine Beseitigung des nach dem Tunnel bestehenden Damms, den der Biber in den letzten Tagen angelegt hat, wäre zwar technisch möglich, jedoch würde damit dem Biber die Lebensgrundlage entzogen werden. Daher appelliert Ortsvorsteher Wolfgang Schoch im Interesse zur eigenen Sicherheit die Verkehrszeichen und amtlichen Anordnungen vorerst zu befolgen.

Bereits am Wochenende seien wieder Gewitter angesagt, so dass der Schönbach den Tunnel wieder unter Wasser setzen und möglicherweise überfluten werde. Dies zu beachten sei schon deshalb von Bedeutung, weil der Donau-Neckar-Radweg und damit auch die Unterführung an warmen Wochenenden pro Tag von rund 300 bis 400 Radfahrer benutzt werde. Dies haben laut Mitteilung Verkehrszählungen in den letzten Jahren ergeben.