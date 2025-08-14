Achtung Rutschgefahr: Biberfamilie setzt Radweg bei Schura unter Wasser

In den vergangenen Tagen war es offenbar auch dem Biber zu heiß. Er hat sich ein Schattenplätzchen gesucht – und dabei Teile des Donau-Neckar-Radwegs unter Wasser gesetzt.
Dieser Tage hat sich eine Biberfamilie im Schönbachtal, zwischen Schura und Durchhausen, eine neue und zugleich außergewöhnliche Bleibe eingerichtet. Nicht etwa zwischen schattigen Bäumen und Weiden – diese hat der Biber in den letzten Jahren komplett abgenagt und zu Fall gebracht – sondern direkt in der Unterführung der Umgehungsstraße bei Schura, schreibt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch in einer Mitteilung.