Achtung, Radarfalle in Sulz: Neuer Blitzer – so viele hat’s erwischt

1 Ein Warnaufsteller macht darauf aufmerksam: In der Sulzer Bahnhofstraße sind viele Kinder unterwegs. Foto: R. Heidepriem

Eine grüne Figur warnt davor, dass in der Bahnhofstraße Kinder unterwegs sind. Immerhin befindet sich dort auch ein Kindergarten. Beeinflusst dieses Wissen das Verhalten der Verkehrsteilnehmer? Ein neuer Blitzer hat das überprüft.









Fünf Tage lang wurden Verkehrsteilnehmer in der Sulzer Bahnhofstraße am katholischen Kindergarten St. Johann ins Visier genommen. Und das von einem Blitzer, wie er in der Art noch nicht allzu oft im Kreis Rottweil zu sehen war. Wer hat da die Einhaltung der Geschwindigkeit überprüft, wollen wir wissen. Und: Wird tatsächlich auch in der Nähe des Kindergartens zu schnell gefahren?