Achtung! Polizei warnt vor betrügerischen Fake-Mails

In der Nachricht solle der Eindruck einer Bestellbestätigung erweckt werden, so die Polizei. Klicke man auf den Link zu den "Bestelldetails", so werde eine Word-Datei heruntergeladen, die den Computer mit einer Schadsoftware infiziere.

Die Polizei erklärt, wie erkannt werden kann, dass es sich um eine Betrüger-E-Mail handelt: Man müsse mit der Maus über den Link "Bestelldetails" fahren (nicht klicken!). Dann werde eingeblendet, auf welche Seite man in Wahrheit weitergeleitet wird: Und diese sei bei Spam eben nicht Amazon.de.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen wurden indes seit 2018 mehrere Anzeigen wegen Amazon-Betrugs-E-Mails erstattet. Polizei-Pressesprecher Harri Frank kann keine konkreten Zahlen nennen, spricht aber von einem "niedrigen zweistelligen Bereich" seit Januar 2018. Er ist darüber hinaus überzeugt: "Da wird die Dunkelziffer groß sein."