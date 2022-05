1 Die Anrufer wollen die Daten abfragen. Foto: © Aris Suwanmalee – stock.adobe.com

Rottweil - Sollten Kunden Daten herausgeben, können die Anrufer damit den bestehenden Vertrag kündigen und einen Neuen abschließen – jedoch gegen den Willen des Kunden.

Anrufer wollen Daten

In den vergangenen Tagen seien ENRW-Kunden von den Anrufern wieder vermehrt angerufen und zur Herausgabe ihrer Vertragskontonummer, ihrer Zählernummer und des Zählerstands aufgefordert worden, teilt der regionale Energieversorger mit. Dieser empfiehlt, die Gespräche sofort zu beenden und keine Daten am Telefon herauszugeben. In den meisten Fällen gehen die Anrufe über auswärtige Vorwahlen oder Handynummern ein. Die ENRW hingegen betreibt keine Kundenwerbung per Telefon.

Namen und Unternehmen notieren

Der regionale Energieversorger rät seinen Kunden, Name und Unternehmen des Anrufers sowie die Rufnummer zu notieren. Mit diesen Angaben kann über das Verbraucherportal der Bundesnetzagentur eine Beschwerde gegen unerlaubte Telefonwerbung eingereicht werden: www.bundesnetzagentur.de. Dort auf „Digitales und Telekommunikation“ klicken und anschließend „Ärger mit Rufnummern und Anrufen“ auswählen.

Was viele Kunden nicht wissen: Liegen den Anrufern Angaben zum aktuellen Energieversorger sowie Vertragskontonummer oder Zählernummer vor, können diese ohne Zustimmung des Kunden, Verträge beim Energieversorger kündigen.

Bei Fragen ist das Team des ENRW-Kundenzentrums unter der kostenlosen Rufnummer 0800 0472 222 von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr erreichbar.

