Achtung im Risikogebiet: FSME-Fall bestätigt – aktuelle Zeckenlage im Kreis Rottweil

Aufgepasst im Risikogebiet Rottweil: Ein Zeckenbiss kann schnell ernste Folgen haben. Wie die aktuelle Lage im Kreis ist, und was bei einem Biss zu tun ist: Wir fragen nach.
Auch wenn bis vor Kurzem wieder Schnee lag: Die Zecken im Kreis Rottweil sind schon seit einigen Wochen aktiv – und gefährlicher denn je. 2025 könnte laut Experten der Uni Hohenheim erneut ein Rekordjahr darstellen, was die Infektionszahlen bei der durch Zecken übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) angeht. Im Kreis Rottweil, der als Risikogebiet gilt, gibt es auch in diesem Jahr schon einen bestätigten Fall, wie wir auf Nachfrage beim Landratsamt Rottweil erfahren.