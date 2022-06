1 Schwere Gewitter sind möglich. Foto: devmaria - stock.adobe.com

Im Kreis Rottweil muss ab Donnerstagabend mit schweren Gewittern, Starkregen und Hagel gerechnet werden.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Morgen eine Vorwarnung heraus. Ab Donnerstagabend nehme die Wahrscheinlichkeit für Unwetter durch schwere Gewitter zu. Es bestehe die Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen bis zu 40 Litern pro Quadratmetern in einer Stunde. Zudem wird vor Hagel mit Korngrößen bis zu vier Zentimetern und schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern (Bft 10) gewarnt.

Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter

Sehr vereinzelt seien auch Regenmengen bis zu 50 Litern pro Quadratmetern in einer oder zwei Stunden nicht ausgeschlossen. Der DWD weist damit auf das Potenzial einer Unwetterlage hin, um frühzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen zu können, wird betont. Dies stellt noch keine amtliche Warnung dar.

Starkregen hat im Kreisgebiet in den vergangenen Jahren immer wieder für Überflutungen gesorgt, wie 2019 in Bühlingen. In vielen Gemeinden stehen die Themen Hochwasserschutz und Starkregenmanagement aktuell auf der Agenda.

Mehr zu Unwetterwarnungen im Landkreis Rottweil finden Sie auch bei der Unwetterzentrale Deutschland.