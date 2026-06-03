Achtung Falle: Rotes Kreuz warnt vor Betrügern

1 Das Deutsche Rote Kreuz hat eine Warnung herausgegeben. Foto: Jens Kalaene/dpa Unbekannte geben sich als DRK-Mitarbeitende aus, Vorsicht ist geboten.







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Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt aktuell vor Betrügerinnen und Betrügern, die in der Region unterwegs sind und sich fälschlicherweise als Mitarbeitende von Versicherungen, Pflegediensten oder des Deutschen Roten Kreuzes ausgeben. „Nach bisherigen Erkenntnissen versuchen die Täter, das Vertrauen insbesondere älterer Menschen zu gewinnen, um persönliche Daten zu erlangen oder sie zu Vertragsabschlüssen – beispielsweise im Bereich Hausnotruf – zu drängen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des DRK.