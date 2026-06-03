Achtung Falle: Rotes Kreuz warnt vor Betrügern
1
Das Deutsche Rote Kreuz hat eine Warnung herausgegeben. Foto: Jens Kalaene/dpa

Unbekannte geben sich als DRK-Mitarbeitende aus, Vorsicht ist geboten.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt aktuell vor Betrügerinnen und Betrügern, die in der Region unterwegs sind und sich fälschlicherweise als Mitarbeitende von Versicherungen, Pflegediensten oder des Deutschen Roten Kreuzes ausgeben. „Nach bisherigen Erkenntnissen versuchen die Täter, das Vertrauen insbesondere älterer Menschen zu gewinnen, um persönliche Daten zu erlangen oder sie zu Vertragsabschlüssen – beispielsweise im Bereich Hausnotruf – zu drängen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des DRK.

 

Dieses stellt ausdrücklich klar: Es handele sich nicht um Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes.

Nie unangekündigt

„Unsere Mitarbeitenden können sich jederzeit ausweisen. Zudem führen wir keine unangekündigten Vertragsänderungen durch und fordern weder an der Haustür noch telefonisch zur Herausgabe sensibler persönlicher Daten auf“, betont Sarah Schwarz, Bereichsleitung Soziale Dienste beim DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen.

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.einsatz-im-ehrenamt-die-spuernasen-von-vs-und-ihre-wichtige-mission.b89917a7-f807-42ba-aa1b-6633d71e3de6.html

Das DRK empfiehlt, sich immer einen Dienstausweis zeigen zu lassen, keine persönlichen Daten oder Bankverbindungen an Unbekannte weiterzugeben, keine Verträge unter Zeitdruck zu unterschreiben, keine fremden Personen unangemeldet in die Wohnung zu lassen und sich im Zweifel direkt an das DRK oder die Polizei zu wenden. Verdächtige Vorfälle sollten umgehend gemeldet werden. Für Rückfragen steht der DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen unter Telefon 07721/89 88 32 zur Verfügung.

 