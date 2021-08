Achtung Falle in Rottweil

1 Vorsicht bei unbekannten Anrufern, die nach Kundennummern fragen. (Symbolfoto) Foto: © highwaystarz – stock.adobe.coom

Aus aktuellem Anlass warnt die Energieversorgung Rottweil (ENRW) ein weiteres Mal eindringlich vor unseriösen Anrufern, die sich als ENRW-Mitarbeiter oder als Dienstleister der ENRW ausgeben.

Rottweil - So meldete sich in diesen tagen die "Energiezentrale Deutschland". ENRW-Kunden seien so vermehrt angerufen und zur Herausgabe ihrer Zählernummer und ihrer Vertragskontonummer aufgefordert worden. Die ENRW empfiehlt, die Gespräche sofort zu beenden und keine Daten herauszugeben. Erst vor wenigen Wochen hatten Kunden dem Energieversorger dubiose Anrufe gemeldet.

Bei Fragen oder Unsicherheit ist das Team des ENRW-Kundenzentrums, Kapellenhof 6 in Rottweil, unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 0 47 22 22 erreichbar. Die Servicezeiten sind von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.