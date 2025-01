In VS besteht akute Rutschgefahr

1 Achtung, Rutschgefahr! Verkehrsteilnehmer, aber auch Fußgänger müssen in Villingen-Schwenningen gerade besonders auf der Hut sein. Foto: onw-images/dpa/Alexander Wolf

Regen in Folge der frostigen Witterung sorgt in Villingen-Schwenningen aktuell für eine gefährliche Verkehrslage. Bei Rettungsdiensten dürften in Kürze die Telefone heiß laufen.









Link kopiert



Achtung in der Doppelstadt, das gilt ganz akut für Fußgänger in der Doppelstadt. Damit werden die Befürchtungen zahlreicher Meteorologen wahr, dass Regenfälle in Folge der frostigen Temperaturen der letzten Tage, welche den Boden gefrieren lassen, für spiegelglatte Gehwege und Straßen sorgen.