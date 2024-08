Achtsamkeit und die Facetten eines bewussten Lebens aufzeigen – das sind für Heike Moosmann und Manuela Brudlo keine leeren Phrasen. Das leben und lehren sie jeden Tag. Der Achtsamkeitstag am 14. September in Rottweil ermöglicht einen Einblick.

Um diese Themen anderen Menschen nahezubringen, veranstalten sie bereits den zweiten Achtsamkeitstag, der dieses Mal sozusagen als Version 2.0 in Rottweil stattfindet.

Heike Moosmann und Manuela Brudlo sind Qigong-Trainerinnen und Entspannungstherapeutinnen, machen Klangmassagen, sind Kursleiterinnen für progressive Muskelentspannung nach Jacobsen und Übungsleiterinnen für Rehabilitationssport im Fachbereich Orthopädie. In ihren Kursen geht es unter anderem darum, Stress aus dem Alltag abzubauen und über eine Reise der Selbstentdeckung zu innerer Ruhe zu kommen.

Netzwerk im Bereich Achtsamkeit

Im vergangenen Jahr hatten die beiden die Vision, ein Netzwerk im Bereich Achtsamkeit zu schaffen. Daraus entstand ein Achtsamkeitstag, der zum ersten Mal am 13. Januar in Spaichingen stattfand.

Die Achtsamkeitstag-Community ist eine daraus entstandene Gruppe von Achtsamkeitstherapeuten und Achtsamkeitscoaches. Diese teilen ihr Wissen und ihre Erfahrung, um Menschen auf ihrem Weg zu mehr Achtsamkeit und Wohlbefinden zu unterstützen. Der ganzheitliche Ansatz berücksichtigt individuelle Bedürfnisse und fördert die ganzheitliche Gesundheit.

Am 14. September in der Pulverfabrik

Der Achtsamkeitstag 2.0 ist in Rottweil am 14. September in der Pulverfabrik. Dieser lichtdurchflutete Ort bietet Platz für Vorführungen und Vorträge. Von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr präsentiert sich eine Vielzahl von Themen den Zuschauern und Besuchern. Dazwischen ist Mittagspause.

Im Programm sind nach bisherigem Stand dabei: Larissa Haas (Praxis für Lichtarbeit und Energieheilung), Lea Streubel (Zentrum für Naturheilkunde), Susanne Wellhäuser (Bauchgefühl, Hypno-Birthing), Diana Raimondo (Menschenblüte, Gesundheitsräume), Christina Saupp und Kerstin Ginzel (Naturheilpraktik & Kinesiologie und Artemisia, Natur und Gesundheit), Heike Moosmann und Manuela Brudlo (Qigong-Aufführung zum Mitmachen, Entspannung und Wellness für Körper, Geist und Seele), Manuela Seiler (Mensch im Fokus, die Macht der Gedanken), Nadine Dix (Me Time, Aldingen), Eva von Schulz (Moment mal, das Selbstliebe-Ritual), Ulrike Dorau (free spirit art, die universelle Sprache der Farben), Emilia Konieczna (Fitness und Coaching, auf dem Weg zu mir selbst), Nico Dörr (Remedy, Fasziopathie) und noch einmal Heike Moosmann und Manuela Brudlo (Klangerlebnis). Für alle Interessierten und Teilnehmer verspricht es ein mehr als interessanter Tag zu werden.

Die Veranstaltung ist im Turmsaal der Pulverfabrik in Rottweil, Neckartal 142, die Tageskarte kostet 10 Euro.