Achtes Ried-Rallye-Sprint: 80 Motorsportler gehen an den Start

1 Bei der Firma Paradiso in Altenheim haben die Rallye-Fans die Möglichkeit, hautnah am Geschehen dran zu sein. Foto: Lehmann

Der MRSV Ichenheim veranstaltet am Samstag, 16. November, seinen achten Ried-Rallye-Sprint. Rallyeleiter Fabian Michalsky und mehr als 80 Helfer werden sich um den Ablauf der Veranstaltung kümmern.









Das Rallyezentrum befindet sich auch in diesem Jahr in Ichenheim in der Langenrothalle. Dort ist das Fahrerlager der einzigen Rallyeveranstaltung in ganz Südbaden, das am Samstag, 16. November, veranstaltet wird. Die Wertungsprüfung ist in Altenheim, wo sich auch der Zuschauerpunkt bei der Firma Paradiso in der Industriestraße befindet. Dort haben die Fans die Möglichkeit, hautnah am Geschehen dran zu sein und sich auch kulinarisch zu verwöhnen, heißt es in der Ankündigung des Vereins.