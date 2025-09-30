Achterbahnfahrt im Dreisamstadion: TSG Balingen und SC Freiburg II trennen sich in wildem Spiel 4:4

Führung, Rückstand, Führung, Ausgleich: In einem unfassbaren Spiel schnuppert die TSG Balingen in Freiburg am Sieg, kassiert in der 91. Minute aber das 4:4.

Der Stadionsprecher hatte soeben die einmütige Nachspielzeit für den 1. Durchgang angekündigt, da unterlief Ferdinand Schmidt ein folgenschwerer Fehler. Sein missglückter Rückpass toppte sogar noch den katastrophalen Lapsus von Görkem Koca beim 0:3 in Trier. Geburtstagskind Matthias Fetsch sagte jedenfalls Dankeschön, umkurvte Louis Potye und sorgte für eine 2:1-Führung der Freiburger zur Pause.

Es hätte der negative Wendepunkt aus TSG-Sicht sein können, doch am Ende holte man immerhin einen Punkt – auch wenn mehr drin war. Bereits beim 1:1 durch David Amegnaglo fünf Minuten zuvor hatte die TSG in Person von Sascha Eisele mit einem Fehler im Spielaufbau mächtig mitgeholfen. Dabei war man in der 33. Minute durch das erste Saisontor von Halim Eroglu sogar in Führung gegangen – mit einem herrlichen Schlenzer aus halbrechter Position hatte er im Dreisamstadion für das 0:1 gesorgt.

Eine Änderung

Im Vergleich zur Trier-Startelf gab es trotz „englischer Woche“ nur eine Änderung: Ole Deininger fehlte in Startelf und Kader, dafür startete der bisher in dieser Saison wenig bis gar nicht berücksichtigte Kike. Er kam zuvor auf nur 36 Minuten Spielzeit in der Liga und übernahm die Position des Linksverteidigers.

Die beiden Mannschaften lieferten sich dann einen „offenen Schlagabtausch“. Kike (16.), Eroglu (26). und Schmitz hatten gute Gelegenheiten für die TSG. Auf der Gegenseite traf Catak den Pfosten (9.) und schoss einmal freistehend aus elf Metern pber das Tor (40.). In drei, vier Situationen konnte sich auch Torhüter Louis Potye auszeichnen.

Es wird wild

Mit Luca Battista für Schmidt kam die TSG aus der Pause und konnte sich bei Potye bedanken, der nach 30 Sekunden den dritten Gegentreffer stark verhinderte. Eine Minute später rettete SCF-Keeper Jantunen dafür aus kurzer Distanz gegen Moutassime. Das Spiel blieb unterhaltsam und die TSG schlug zurück. Eine mustergültige Hereingabe des sehr auffälligen Kike legte Eroglu überlegt zum 2:2 ins lange Eck (60.).

Fünf Minuten später folgte der nächste schöne und erfolgreiche Angriff: Eine Eisele-Flanke fand Moutassime, der den Ball einmal mitnahm und zum 3:2 traf. Diese Führung stand aber auf wackligen Beinen. In der 81. Minute parierte Potye aus kurzer Distanz herausragend, wurde dann aber von Fabian Rüdlin per Elfmeter bezwungen (82.) – vorausgegangen war ein unnötiges Foul von Ivo Colic.

Der bittere Ausgleich

Doch es war noch nicht Schluss – der Wahnsinn nahm seinen Lauf: Eine Hereingabe von Eroglu drückte Battista aus kurzer Distanz über die Linie (85.). Dann war Freiburg wieder dran, Rüdlin markierte per direktem Freistoß das 4:4. Anschließend war Schluss.