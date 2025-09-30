Achterbahnfahrt im Dreisamstadion: TSG Balingen und SC Freiburg II trennen sich in wildem Spiel 4:4

Führung, Rückstand, Führung, Ausgleich: In einem unfassbaren Spiel schnuppert die TSG Balingen in Freiburg am Sieg, kassiert in der 91. Minute aber das 4:4.
Der Stadionsprecher hatte soeben die einmütige Nachspielzeit für den 1. Durchgang angekündigt, da unterlief Ferdinand Schmidt ein folgenschwerer Fehler. Sein missglückter Rückpass toppte sogar noch den katastrophalen Lapsus von Görkem Koca beim 0:3 in Trier. Geburtstagskind Matthias Fetsch sagte jedenfalls Dankeschön, umkurvte Louis Potye und sorgte für eine 2:1-Führung der Freiburger zur Pause.