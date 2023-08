„Willkommen im Elektronik-Zeitalter – Welcome to the Electronic Age“ mit diesem Zitat endet der Werbeclip, der die Partnerschaft des Europa-Parks und Rimac mit dem Partnerunternehmen Bugatti Rimac verkündet. Dieses Zitat zeigt, was die beiden Partner verbindet. Rimac hat sich als Hersteller für Elektro-Sportwagen einen Namen gemacht hat. Der Europa-Park plant seinen neuen Themenbereich Kroatien – und besonders dessen neue Achterbahn – mit dem Schwerpunkt auf den serbo-kroatischen Erfinder Nikola Tesla auszurichten, der zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik vorangetrieben hat. „Die Kooperation ist das perfekte Match“, erklärt Europa-Park-Chef Michael Mack.

Bei der Kooperation finde eine junge Generation zusammen, die außerhalb der Grenzen denke, erklärt Mack. Auch das passt zu Tesla, dessen Ideen zu Erfindungen zum Teil so revolutionär waren, dass sie weder zu seiner Zeit noch aktuell umgesetzt werden können. Das gilt auch für seinen nie vollendeten Wardenclyffe Tower, dessen Zweck unter anderem eine drahtlose Stromübertragung war und um dessen zwei Nachbauten sich die neue Europa-Park-Achterbahn bewegen wird.

„Wir machen verrückte Sachen in der Automobilindustrie und der Europa-Park verrückte Sachen im Bereich der Attraktionen. Hier begegnen sich Visionäre und Top-Ingenieure, die beide anstreben, auf ihrem Gebiet die Besten zu sein“, erklärt Mate Rimac, der sein inzwischen 2100 Mitarbeiter starkes Unternehmen vor 15 Jahren gegründet hat.

Diese Verbindung der Visionen soll auch mit dem Namen der neuen Achterbahn deutlich gemacht werden: Statt „Voltron Coaster“ heißt sie nun „Voltron Nevera“. Damit wird zum einen der Namensbestandteil, der auf die elektrische Einheit „Volt“ und damit auf Tesla verweist, beibehalten. Zum anderen wird auf Rimacs Rekordauto Nevera verwiesen, das seinen Namen von einem kurzen, plötzlichen Sturm mit Blitzen hat. Der Nevera von Rimac gilt als das schnellste Elektroauto weltweit und als das am schnellsten beschleunigende Serienfahrzeug der Welt, das mehr als 20 Beschleunigungs- und Bremsrekorde aufgestellt hat.

Die längste Bahn mit Inversionen in Europa

Auch der Europa-Park erhofft sich von seiner neuen Achterbahn Rekorde. Zwar wird die Silver Star mit bis zu 127 Stundenkilometern weiterhin die schnellste Bahn im Park bleiben, der „Voltron Nevera“ soll aber „einen Geschwindigkeitsrausch der besonderen Art“ bieten. „Die 14. Achterbahn des Europa-Park verfügt über knapp 300 Statoren, die die Züge gleich vier Mal katapultartig auf bis zu 90 Stundenkilometern beschleunigen werden, davon einmal rückwärts. Mit drei Beschleunigungsabschnitten halte sie den Rekord auf dem Kontinent“, verkündet der Europa-Park. Die Länge von 1385 Metern mache die Achterbahn zum längsten Launch Coaster und zur längsten mit Inversionen in Europa und befördere sie auf Platz sechs der längsten Achterbahnen mit Inversionen weltweit. Der steilste Launch der Welt mit 105 Grad sorge direkt nach dem Katapultstart für eine völlig neue Dimension des Adrenalinkicks.

Kooperation soll nicht mit der „Voltron Nevera“ enden

Der Bau des kroatischen Themenbereichs folgt nach Fertigstellung des Voltron Nevera. Bereits der erste Bauabschnitt mit Achterbahn und Bahnhofsgebäude umfasst rund 20 000 Quadratmeter.

In seiner Pressemitteilung erklärt der Europa-Park, dass „eine Zusammenarbeit zwischen dem Europa-Park und Bugatti Rimac über den Voltron Nevera hinaus in der Zukunft möglich“ sei. Wer weiß also, was noch kommt. Vielleicht wird Rimac ja den Antrieb der nächsten Achterbahn des Europa-Parks herstellen und diese so wie seinen Nevera auf Rekordgeschwindigkeit bringen?

Details zur neuen Achterbahn

Typ:

Stryker-Coaster (Weiterentwicklung des Big Dipper)

Hersteller: Mack Rides

Antrieb: LSM-Launch Antrieb (Linear synchron motor)

Züge: sieben mit je 16 Personen (jeweils drei bis vier Züge gleichzeitig auf der Strecke)

Theoretische Kapazität: 1.600 Personen pro Stunde

Höchster Punkt: 32,5 Meter

Länge: 1.385 Meter

Maximale Geschwindigkeit: 90 Stundenkilometer

Aufbau: 142 Schienenteile, knapp 300 Statoren (Magnet-Beschleunigung), 406 Stützenfundamente

Gesamtgewicht Stützen: knapp 500 Tonnen

Besonderheiten: Darkride-Abschnitt, eine Achterbahn-Kurve nah über dem Wasser

Fahrelemente: 30 verschiedene Elemente, insgesamt vier Abschüsse (einer rückwärts), sieben Inversionen

Alter und Größe der Fahrgäste

Mindestens acht Jahre und 130 Zentimeter