1 Mit einer Drohnenshow wurde die Kooperation zwischen Europa-Park und Rimac bekannt gegeben. (Archiv) Foto: Europa-Park

Ende April erst hatte die neue Achterbahn "Voltron Nevera - powered by Rimac" im Europa-Park in Rust eröffnet. Einen Monat später stellt der Rimac-Chef öffentlich fest, dass sich sein E-Hypercar mit 1914 PS nicht wie erwartet verkauft.









Beim "Financial Times Future of the Car Summit" in London versuchte sich der Kroate an Erklärungen, warum sich der Rimac Nevera nicht so leicht wie gedacht verkauft. Wie die "auto motor sport" berichtet, wurden bisher von geplanten 150 wohl nur gut 50 Neveras ausgeliefert.