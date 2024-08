1 Ein interessanter Blickwinkel auf das Objekt der Begierde, den WFV-Pokal. Foto: Eibner

Zwei Regionalligisten, sechs Oberligisten, ein Verbandsligist und sechs Landesligisten stehen in der Runde der letzten 16 im WFV-Pokal. Eine Vorrundenpartie steht noch aus.









Link kopiert



Per Zufallsgenerator wurden die Begegnungen für das Achtelfinale im DB Regio-wfv-Pokal in der wfv-Geschäftsstelle gelost. Der Computer spuckte am Montagmittag gleich mehrere Top-Duelle aus.