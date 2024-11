Achtelfinale im DHB-Pokal: HBW fährt als Favorit an die Ostsee

HBW fährt als Favorit an die Ostsee

1 Matti Flohr und der HBW Balingen-Weilstetten wollen im DHB-Pokal die nächste Runde erreichen. Foto: Eibner-Pressefoto/Oliver Schmidt

Im Achtelfinale im DHB-Pokal gastiert Zweitligist Balingen-Weilstetten beim traditionsreichen Drittligisten HC Empor Rostock. Spielbeginn in der Fiete-Reder-Sporthalle ist um 19 Uhr.









Link kopiert



„Rostock ist eine Top-Mannschaft der 3. Liga und Tabellenführer in der Nord-Ost-Staffel. Sie haben in allen Spielen, die wir analysiert haben auch Zweitliganiveau unter Beweis gestellt, nicht zuletzt beim Pokalspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen, das sie in der Verlängerung mit 42:40 gewonnen haben“, sagt HBW-Trainer Matti Flohr vor dem Achtelfinale.