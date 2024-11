Achtelfinale im DHB-Pokal: HBW Balingen-Weilstetten erreicht das Viertelfinale

1 Elias Fügel zeigte wieder eine starke Leistung für den HBW. Foto: Eibner-Pressefoto/Denver Ehrlich

Der HBW Balingen-Weilstetten hat das schwere Auswärtsspiel im DHB-Pokal beim HC Empor Rostock mit 36:28 (19:19) gewonnen. Von einem Klassenunterschied der beiden Teams konnte keine Rede sein.









Es war angerichtet in der engen Fiete-Reder-Sporthalle in Rostock. Die Zuschauer sollten eine hoch emotionale Partie sehen. Der HBW startete gut und lag mit 3:1 und 5:3 in Führung. Der in der ersten Halbzeit mit sechs Toren und einer Hundertprozentquote überragende 21-jährige Flügelspieler Tim Grüner schoss die Gallier mit 6:3 in Front. Nach einer Zwei-Minuten Strafe gegen Csaba Leimeter war es wieder Grüner, der den favorisierten Zweitligisten beim 7:4 erneut mit drei Toren in Führung brachte.