FC 08 Villingen Regionalliga Ehmanns Comeback und Caligiuris offizieller Abschied

Was der lange verletzte 08-Keeper in den vergangenen zehn Wochen erlebte. Burger essen, geht immer noch nicht. Ex-Profi dankt auf Instagram seinen langjährigen Wegbegleitern. Was wird Daniel Caligiuri nun machen?