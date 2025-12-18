Achte Parlamentswahl seit 2021: Tausende demonstrieren in Bulgarien für faire Neuwahl

Die bulgarische Regierung ist nach Massenprotesten gegen Korruption zurückgetreten. Doch die Protestwelle reißt nicht ab.
Sofia - Tausende Demonstranten haben am Abend in Bulgarien eine faire Neuwahl gefordert. In der Hauptstadt Sofia und in mehreren größeren Städten, wie etwa Warna am Schwarzen Meer und im südbulgarischen Plowdiw, gingen Menschen mit Flaggen und Lichtern auf die Straßen, wie lokale Medien berichteten. Die Protestierenden forderten demnach unter anderem einen Einsatz von Wahlmaschinen bei der Abstimmung, um Wahlfälschung und Stimmenkauf zu vermeiden.