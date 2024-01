Acht Windräder, 650 PV-Anlagen: So viel Strom wird im Schuttertal produziert

So viel Strom wird im Schuttertal produziert

1 In Seelbach (Foto) und auch in Schuttertal setzen immer mehr Haushalte auf Photovoltaikanlagen. Foto: Bildstein

Solarstrom ist auf dem Vormarsch – auch in Seelbach und Schuttertal. Fast ein Fünftel der Photovoltaik-Module auf Haus- und Hallendächern ging im vergangenen Jahr in Betrieb. Hauptenergieerzeuger der beiden Gemeinden bleiben jedoch die Windräder.









Erneuerbare Ressourcen dominieren die Stromerzeugung in Seelbach und Schuttertal. Das zeigt ein Blick in das Marktstammdatenregister. Der Großteil der Energie wird in beiden Gemeinden aus Solar- und Windkraftanlagen gewonnen. Fossile Brennstoffe spielen eine untergeordnete Rolle.