Acht Tore in Teningen: SC Lahr feiert nach wildem Ritt am Fasent-Spieltag

1 Pedro Allgaier (hier im Hinspiel am Ball) traf für die Lahrer in Teningen zum 1:1. Nach einem wilden Schlagabtausch nahm der SCL drei Punkte mit zurück an die Dammenmühle. Foto: Künstle

Der Pflichtspielauftakt ins neue Jahr in der Verbandsliga ist dem SC Lahr geglückt. In Teningen drehte das Team besonders in der zweiten Halbzeit auf und traf innerhalb von sieben Minuten dreifach. Fünf verschiedene Torschützen sicherten den Erfolg.









Verbandsliga: FC Teningen - SC Lahr 3:5 (2:1). Mit der Frage „Het de Guller schu gelegt?“ziehen die Kinder zur Fasent um die Häuser um Eier und Süßigkeiten zu ergattern. Schon am Samstag legte der Guller in Teningen zahlreich, denn gleich acht Eier beziehungsweise Bälle landeten im Netz. Fünf davon waren ganz nach dem Geschmack des SC Lahr, der einen zweifachen Rückstand drehte und sich mit einem Dreier aus der Winterpause zurückmeldete. In der Tabelle wurden die spielfreien Offenburger überholt und die Kicker von der Dammenmühle rangieren nun auf Platz elf.