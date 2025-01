Acht Tage Essen und Gespräche in Horb: Vesperkirche verbindet Menschen und hilft gegen Einsamkeit

Acht Tage Essen und Gespräche in Horb

1 Viel Lob für acht Tage Vesperkirche Horb (von links): CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Mack, der am letzten Tag als Helfer im Einsatz war, Stephan und Regine Pleva, Stiftungsdirektor Thomas Müller, Koch René Granderath, Björn Germann (Spitalstiftung) und Michael Vogelmann (Caritas). Foto: Florian Ganswind

Großes Finale für die Horber Vesperkirche! Acht Tage lang kamen Menschen im Steinhaus zusammen, um gemeinsam zu essen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum Schluss gab es viel Lob, Geldsegen und ein tolles Gesamtergebnis.









„Wir machen heute die 800 noch voll“, sagte ein glücklicher Michael Vogelmann von der Caritas Horb. An acht Tagen kamen 800 Gäste in die Horber Vesperkiche, wobei einige davon mehrere Besuche für sich verbuchen konnten. Und auch am letzten Tag der Vesperkirche 2025 konnte man spüren, dass dieses soziale Event viel mehr ist als ein leckeres Mittagessen.