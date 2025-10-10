Acht Spieler aus erster Mannschaft: TSV Möttlingen besiegt aufgemotzten VfL Nagold II
In der Bezirksliga Nordschwarzwald gab es eine Überraschung. Foto: Tom Weller/dpa

Der TSV Möttlingen gewinnt gegen den mit acht Spielern aus der ersten Mannschaft gespickten VfL Nagold II.

VfL Nagold II – TSV Möttlingen 1:2 (0:2). Mit Torhüter Mario Bozic, Frederic Fleischle, Burak Tastan, Panagiotis Karypidis, Tom Gutekunst, Stefan Wurm, Jeremie Arlt und Philipp Gauss hatte der VfL Nagold II im Bezirksliga-Spiel gegen den TSV Möttlingen nicht weniger als acht Spieler mit Landesliga-Erfahrung aufgeboten – fünf davon zählen aktuell zum Stammpersonal der ersten Mannschaft. Die Nagolder wollten mit aller Macht aus dem Tabellenkeller. Nicht nur in Form von drei Punkten, auch in Sachen Tore wollte man die eigene Bilanz aufbessern. Es sollte völlig anders kommen.

 

Der TSV Möttlingen, bis dahin mit sechs Toren in sieben Spielen auch in Sachen Abschlüsse Schlusslicht, ging nach einer Viertelstunde durch Paul Oesterl in Führung. Steffen Graze besorgte mit dem 0:2 (32.) den zweiten Rückschlag für den VfL Nagold II. Der war bis dahin vergeblich angerannt. Die komplette Umstellung hatte nur bedingt funktioniert. Das Schlusslicht zog sich mit jeder gelungenen Aktion nach oben.

Für Engagement belohnt

Auch als Schiedsrichter Hans-Peter Schwarz nach einer Stunde zugunsten den VfL Nagold II auf den Elfmeterpunkt zeigte und Stefan Wurm gegen Andreas Essig sicher verwandelte, tauchte immer noch kein Licht am Ende des Tunnels auf. In Sachen Punkte blieb es für die VfL-Zweite dunkel. Dagegen konnte sich der Aufsteiger aus Möttlingen endlich mal für sein Engagement belohnen. Zumindest bis Sonntag konnte die Elf von Trainer Tobias Blank die Rote Laterne an die TSF Dornhan weiterreichen.

 