Acht Spieler aus erster Mannschaft: TSV Möttlingen besiegt aufgemotzten VfL Nagold II

In der Bezirksliga Nordschwarzwald gab es eine Überraschung. Der TSV Möttlingen gewinnt gegen den mit acht Spielern aus der ersten Mannschaft gespickten VfL Nagold II.







VfL Nagold II – TSV Möttlingen 1:2 (0:2). Mit Torhüter Mario Bozic, Frederic Fleischle, Burak Tastan, Panagiotis Karypidis, Tom Gutekunst, Stefan Wurm, Jeremie Arlt und Philipp Gauss hatte der VfL Nagold II im Bezirksliga-Spiel gegen den TSV Möttlingen nicht weniger als acht Spieler mit Landesliga-Erfahrung aufgeboten – fünf davon zählen aktuell zum Stammpersonal der ersten Mannschaft. Die Nagolder wollten mit aller Macht aus dem Tabellenkeller. Nicht nur in Form von drei Punkten, auch in Sachen Tore wollte man die eigene Bilanz aufbessern. Es sollte völlig anders kommen.